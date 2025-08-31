La vendimia ya arrancó en la mayoría de fincas de albariño
La Estación Fitopatolóxica do Areeiro confirma que la vendimia ya comenzó en la mayoría de las fincas de albariño y la cosecha será «sana y abundante». En las variedades más tardías aconseja no descuidar la vigilancia y recuerda que después de la vendimia son necesarios trabajos para proteger las vides.
