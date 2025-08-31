Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La vendimia ya arrancó en la mayoría de fincas de albariño

La Estación Fitopatolóxica do Areeiro confirma que la vendimia ya comenzó en la mayoría de las fincas de albariño y la cosecha será «sana y abundante». En las variedades más tardías aconseja no descuidar la vigilancia y recuerda que después de la vendimia son necesarios trabajos para proteger las vides.

