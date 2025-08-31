La UNED inicia septiembre con un oferta récord: más de 300 cursos y actividades

La UNED de Pontevedra comienza septiembre con una oferta sin precedentes con más de 300 cursos y actividades de Extensión Universitaria, lo que supone «un arranque histórico, excepcional y un notable crecimiento respecto al año pasado cuando se cerró con más de 400 propuestas a lo largo del curso y 45.000 matrículas», indica la institución académica.

«Empezar ya el curso con 300 propuestas marca un hito y demuestra la vitalidad y relevancia de nuestra programación. La UNED de Pontevedra sigue siendo un espacio abierto, vivo y en constante crecimiento», destaca Rafael Cotelo Pazos, coordinador de Extensión Universitaria.

La programación combina lo mejor de la tradición con lo más innovador de la actualidad desde saberes artesanales como el encaje de bolillos o el ganchillo hasta disciplinas emergentes como la robótica, la inteligencia artificial o la sostenibilidad digital.

Cotelo Pazos incide en que «no se trata únicamente de aprender, sino de formar ciudadanos críticos, creativos y comprometidos. En este sentido, cobran especial relevancia los cursos de cooperación internacional, que han servido de apoyo a decenas de emprendedores con proyectos de impacto social en España y en el extranjero».

Uno de los grandes pilares del centro es su oferta lingüística, la más amplia de la provincia y una de las más completas de Galicia. Incluye los idiomas más demandados (inglés, francés, alemán, italiano o portugués) y también lenguas menos habituales como chino, japonés, coreano o ruso.