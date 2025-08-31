Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trece ofertas para actuar en el entorno de la Iglesia de Santa María de Sacos

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas recibió un total de 13 ofertas de empresas para ejecutar las obras de recuperación de espacio para uso peatonal en el entorno de la Iglesia de Santa María de Sacos, en el ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade, licitada por 326.500 euros.

