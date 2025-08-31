Salcedo amplía su parque de San Martiño

A 250 metros sobre el nivel del mar, en las faldas del Monte San Martiño de Salcedo se encuentra el llamado Chan (o Outeiro) das Mouras. Un lugar donde los vecinos de la parroquia pontevedresa pueden disfrutar de diversas actividades en el corazón del monte.

Algunas de las cabañas del Poblado Neolítico. | Gustavo Santos

Desde el año 2017 la Comunidad de Montes Veciñais en Man Común de Salcedo tiene en marcha en el epicentro de este paisaje arbolado el Parque Etnoarquelógico, una recreación de un poblado típico de la Edad de Bronce. El lugar, que busca recrear un fragmento de las civilizaciones ancestrales que habitaron en las Rías Baixas durante el Neolítico, recibe cientos de visitantes al año.

Debido al éxito de este proyecto, los comuneros se han decidido por volver a colaborar con el Grupo de Desarrollo Rural de Pontevedra-Morrazo en una nueva iniciativa que en esta ocasión brindara un parque infantil de madera multiaventura .

El proyecto contará con una subvención de 12.279 euros y forma parte de los proyectos de la convocatoria 2025/26 de la intervención Leader en el marco del Plan Estratégico de Política Agrícola Común.

Las obras están planeadas para ser finalizadas antes del 14 de octubre y, una vez acabadas, el resultado será un espacio infantil integrado en la naturaleza «para que los niños disfruten mientras los padres estén realizando otras actividades en la zona» aseguró Fernando Pintos, presidente de la comunidad de montes

Un espacio multiusos

Desde que comenzó la recuperación de los terrenos de la Brilat por parte de los comuneros, en 2009, el monte de San Martiño ha ido añadiendo diferentes proyectos centrados en dinamizar la zona a la vez que se respeta la fauna y flora del lugar. El lugar cuenta con una instalación herbácea de especies autóctonas y se ha convertido en un emplazamiento destinado al desarrollo de actividades de diferente índole.

Actualmente se están construyendo unas instalaciones deportivas en el lugar. Además, se realiza la prueba «Mini BTT», una competición ciclista a nivel autonómico de esta modalidad en colaboración con el Club Ciclista Farto.

La estrella del recinto es sin duda el parque etnoarquelógico, donde este pasado invierno se llevo a cabo un trabajo de reforma. Gracias a ello subió aún más la frecuencia de visitantes que acudieron a pasear o a realizar diferentes talleres.

El lugar también se dedica a la realización de rutas militares o de fiestas populares como la de San Xoán este año, cuando se instaló una carpa festiva.

Ante la posibilidad de nuevos proyectos futuros tras la finalización del parque, desde la comunidad de montes aseguran que no está en sus planes. «Recibimos otro tipo de proyectos, como la posibilidad de construir una pista de atletismo pero decidimos negarlo porque no queremos sobrexplotar el lugar, queremos hacer solo lo que nos demanda el lugar» aseguran desde el colectivo.