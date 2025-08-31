Un rosario de recursos frena la adquisición de parte de los equipos del Novo Montecelo

La edificación civil del futuro hospital único de Pontevedra, el Novo Montecelo, ya se puede dar por concluida, a falta de algunos detalles, después de más de cuatro años de obras. Desde hace meses, la Consellería de Sanidade tiene en marcha la compra de la mayor parte del equipamiento necesario para convertir el edificio en un hospital. Con una previsión inicial de 30 millones de euros para todo el material médico, sanitario y civil, ya están en marcha, algunos de ellos ya adjudicados, alrededor de veinte contratos, que superan al menos los 27 millones.

Pero algunas de estas adquisiciones van más lentas de lo previsto y aún no han podido ser adjudicadas. La razón es el rosario de recursos administrativos que presentan las empresas aspirantes cuando son excluidas, por una u otra razón, del proceso. Se trata en muchos casos de contratos de elevada cuantía, como la instalación de la cocina, unos 3,5 millones, el suministro de ecógrafos, más de cinco millones, o la adquisición de un quirófano híbrido. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) ha dictado en los últimos meses numerosas resoluciones en las que rechaza en algunos casos estos recursos, pero en otros dictó la suspensión cautelar del proceso.

Todo ello supone un freno en el ritmo de las compras, por lo que no hay un calendario exacto para la puesta en marcha del nuevo complejo, si bien todo apunta a 2026. Así ocurre con la adquisición de un quirófano híbrido, por 1,7 millones, que se adjudicó a la multinacional Siemens. Pero otra aspirante, en la que participa la empresa Philips, presentó un recurso que provocó la suspensión cautelar del proceso. Lo mismo ocurrió, al menos, con la adquisición del equipamiento electromédico y mobiliario clínico del nuevo hospital, que ya ha sido adjudicado, el suministro de monitores y, sobre todo, el de equipos de monitorización para diversos servicios del Nuevo Montecelo, con al menos tres recursos, dos de ellos desestimados, pero uno aceptado, interpuesto también por Philips.

Los últimos concursos publicados por el Sergas se centran en el suministro de lavacuñas y de agua ostomizada, que suman más de 1,1 millones de euros, y aún están pendientes de recibir las ofertas, pero la relación es mucho más amplia. Uno de los más elevados es el de suministro e instalación de la cocina por casi 3,5 millones. Según el Sergas, atenderá aproximadamente a 900 pacientes cada día, ya que dará servicio al hospital en ejecución y al actual, que será remodelado . La previsión es que sea instalada a finales de 2025.

Sin embargo, aún no está adjudicado. Dividido en dos lotes, dos empresas aspiran al primero, para los equipos de elaboración de comidas. Se trata de Electrolux y Hosper. Esta misma firma opta al segundo lote, el de material para distribuir los menús a los pacientes, junto con Tecnologías Socamel 3000.

El contrato recoge la necesidad de contar con distintas zonas de elaboración de comidas, de tratamiento de tubérculos, de condimentación, cocina de dietas, zona de emplatado o de recepción de mercancías. También considera los carros y bases necesarios para la distribución de las comidas y sistemas de retermalización y puesta en temperatura idónea.

El Sergas subrayaba en su día que «la licitación de la cocina hospitalaria es una de las necesidades previstas en la fase inicial del plan de inversiones del Nuevo Montecelo, relativa al equipamiento que se debe coordinar con la fase final de la obra».

En un balance sobre la marcha de estos contratos, elaborado en mayo pasado, y sujeto ahora a los plazos corregidos en algún caso por los recursos administrativos, se apuntaba, en cuanto a las previsiones a corto plazo, Sanidade estimaba que en el tercer trimestre de este año estaría previsto instalar elementos de suspensión y suministro, licitados por 1, 8 millones, como son cabeceros para pacientes críticos y columnas de cirugía y de anestesia.

Además, se esperaba poder instalar en el último trimestre ecógrafos para diversos servicios, con un presupuesto de licitación de cinco millones y ya adjudicados a varias empresas, entre ella General Electric y Canon Medical Systems; la central de esterilización (2,3 ); cabinas de seguridad, mesas de tallado y grúas de pacientes (283.000 euros); y la farmacia hospitalaria con dispensación automática de fármacos y almacenamiento robotizado por 2,6 millones más.

Igualmente, dos TC y dos salas de rayos como el equipamiento de alta tecnología para el servicio de urgencias (1,1) y arcos quirúrgicos y rayos X portátiles para la imagen intraoperatoria (un millón más) se espera que sean instalados antes de que finalice el año. Por otro lado, este año estaba previsto instalar el equipamiento de dosimetría y control de calidad de los aceleradores (456.775 euros) necesarios para la puesta en marcha de los servicios de radioterapia y medicina nuclear. También se colocarán los equipos de control radiofísica (1.123.225 euros) y mobiliario (125.000 euros). El Sergas indica que «con estas nuevas unidades el Hospital Público de Pontevedra evitará el desplazamiento a Vigo de más de 500 pacientes al año».

El primero con todos sus quirófanos digitales

Sanidade asegura que el Gran Montecelo «será el primero de Galicia en contar con la totalidad de sus quirófanos digitales, lo que posibilitará su integración completa con los sistemas operativos del Servizo Galego de Salud. Esta mejora permitirá la interconexión de los diferentes equipos generadores de imagen en el quirófano, la transferencia de imagen y sonido fuera del propio quirófano, además de la integración de los datos en los sistemas corporativos del Sergas (como la historia clínica electrónica IANUS)». Para eso, se licita también el control y la gestión de la imagen en quirófano por unos 1,7 millones. Al respecto, se detalla que «cada uno de los 11 quirófanos que conforman el bloque quirúrgico contará con la incorporación de este nuevo sistema, que garantizará la gestión, enrutamiento, distribución, grabación y transmisión de vídeo, audio y datos en tiempo real, y facilitará la integración con los sistemas corporativos del centro». El quirófano híbrido, afectado por un recurso, «también estará dotado de un sistema de videoconferencia y streaming específicamente diseñado para llevar a cabo intervenciones de cirugía convencional e intervenciones mínimamente invasivas de alto riesgo guiadas por imagen». Además del sistema integral de gestión de imagen, este equipamiento cuenta con un equipo de monitorización, mesa de exploración, herramientas de visualización, columna de anestesia, suministro y cirugía, así como un sistema integrado de iluminación quirúrgica.Asimismo, entre este año y 2026 se instalará el mobiliario para equipar los laboratorios (1.670.000 euros) y el material de hospitalización como camas estándar (1.285.000 euros), camas para pacientes críticos (615.000 euros) y sillones de paciente (350.000 euros).