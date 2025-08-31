El PSOE pide que el dragado del río Lérez se amplíe hasta el puente de Os Tirantes
REDACCIÓN
La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista en el Parlamento gallego, Paloma Castro, y la concejala Yoya Blanco, reiteraron ayer la petición ya realizada en el Parlamento gallego de que el dragado del Lérez se amplíe hasta el puente de Os Tirantes, a las puertas de la Illa das Esculturas. Castro presentó en junio una pregunta oral en comisión al respecto y ayer, una vez conocido la autorización estatal para depositar los áridos ante la ría de Arousa, insistió en «la necesidad de ampliar la zona de dragado hacia el puente de Os Tirantes, y así contribuir a la renaturalización del tramo más urbano del río y facilitar la práctica deportiva». Reclamaba también entonces a la Xunta «una solución para el tratamiento en tierra de aquellos áridos que estén contaminados después de años de presencia de un vertedero ‘a caño libre’ sobre el río».
