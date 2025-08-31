Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE lamenta la falta de protección de vídeo en el auditorio de Marín

El grupo municipal del PSOE de Marín lamenta que el auditorio que se ejecuta en la localidad «llegue a los 6,4 millones de euros pero carezca de sistema de proyección de vídeo, algo fundamental para poder ver documentales y películas y hacer presentaciones» y cita como ejemplo la Mostra do Audiovisual e Cinema de Marín.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents