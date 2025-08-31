El PSOE lamenta la falta de protección de vídeo en el auditorio de Marín
El grupo municipal del PSOE de Marín lamenta que el auditorio que se ejecuta en la localidad «llegue a los 6,4 millones de euros pero carezca de sistema de proyección de vídeo, algo fundamental para poder ver documentales y películas y hacer presentaciones» y cita como ejemplo la Mostra do Audiovisual e Cinema de Marín.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- Malestar de la pesca submarina por las restricciones: «No es culpa nuestra que haya menos pescado»
- «Los alumnos que ingresan son jóvenes de nuestro tiempo, el cambio es difícil»
- Un incendio de madrugada calcina tres vehículos y obliga a desalojar varias viviendas en Marín
- Época dorada para la venta de motos
- Dos detenidos por una agresión homófoba de madrugada en Pontevedra
- Trasladan a un trabajador al hospital con quemaduras en un brazo en Pontevedra
- Tres colombianos de vacaciones en Cuntis, heridos graves en un accidente en la N-640