El PP pedirá en las Cortes que se cambie la Variante de Caldas

El grupo municipal del PP de Caldas de Reis anunció ayer que «va a defender el territorio municipal frente al ‘destrozo’ del trazado del proyecto de la Variante Oeste, impulsado por el Ministerio de Transportes, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Galego, ya que causa importantes afecciones y derriba viviendas en hasta cuatro parroquias».

