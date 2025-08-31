Pontevedra, el municipio de las mil piscinas

Hace apenas tres años en Pontevedra estaban registradas 807 piscinas, 28 de ellas cubiertas. A día de hoy, esa cifra se ha disparado más de un 30%. El Catastro tiene registradas en el municipio 1.060 de estas instalaciones, 33 bajo techo. Son 253 más que las contabilizadas en 2022. Solo hay dos municipios en la provincia con más espacios de este tipo: Vigo con casi 2.800 y Nigrán, con algo más de 1.400.

El bum de las piletas desde la pandemia es una de las razones de este notable aumento, pero otra explicación es que muchas de ellas no estaban registradas por el Catastro, que en los últimos años ha realizado una inspección de estas y otros bienes ocultos al fisco.

En toda la comarca se detectaron desde 2013 casi 9.700 nuevas construcciones, 13.000 reformas y rehabilitaciones y medio millar de piscinas que hasta entonces no tributaban. En total, se destaparon en este proceso un total de 25.304 inmuebles en los catorce municipios de la comarca, todas ellas construcciones tanto urbanas como rústicas que no estaban dadas de altas en el Catastro o que presentaban ampliaciones o reformas no declaradas.

En toda la comarca se contabilizan a día de hoy 4.118 piscinas, 122 de ellas cubiertas, según los datos del Catastro. Es un 17% más que las registradas en 2022. Pontevedra es donde más aumentó este censo, un 30%, mientras que en Sanxenxo se pasó en tres años de 762 a 642, un 19% más. En Poio el listado creció un 16%, de 568 a 660, mientras que en Marín el aumento es más moderado, de un 9%, con 272 piscinas, 22 más que hace tres años. La relación se completa con Vilaboa (260), Ponte Caldelas (257), Cerdedo-Cotobade (200), Caldas (174), Moraña (119), Barro (95), Portas (92), Cuntis (59), Campo Lameiro (57), y A Lama (50).

Hace unos días la Consellería de Sanidade divulgaba que había inspeccionado en la actual temporada de verano más de 350 piscinas de uso colectivo (por tanto no se incluyen las particulares) repartidas por toda la provincia de Pontevedra con el propósito de garantizar su calidad sanitaria. En concreto se supervisaron 358 piscinas, de las que 80 son de uso continuo y 278 son de temporada. De ellas, 112 corresponden a municipios de Pontevedra, Poio, Marín, Bueu, Caldas de Reis y Sanxenxo.

El personal Farmacéutico Inspector de Salud Pública de la Dirección Territorial verifica y controla que el titular de las instalaciones cumple la normativa sanitaria vigente y garantiza la calidad del agua de baño en sus instalaciones.