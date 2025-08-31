El marisqueo clama por los cierres cautelares en la ría: «Son días de trabajo que vuelven al agua»

El retorno de la toxina a los bancos marisqueros de la ría supuso esta semana un golpe crítico a las cofradías locales, que suman un nuevo obstáculo a un año muy complicado en cuanto a capturas –principalmente almeja, berberecho y carneiro– y estabilidad en sus labores en el mar.

En esta ocasión, el sector lamenta que los cierres cautelares, con varios parones a la actividad en poco más de diez días, provocan un vaivén considerable en la actividad normal de las mariscadoras.

«Me parece increíble como el Intecmar valora a veces las cosas. Con el tema de cierres cautelares, no puedo entender como en la ría de Pontevedra, viendo el pronóstico del tiempo, de las corrientes, de las mareas, el Intecmar tome a veces estas medidas tan rápidas. Fueron dos días de trabajo que tienen que volver al agua. No se puede jugar con el trabajo de los mariscadores, tanto de a pie como a flote, con la situación de los bancos marisqueros de ahora, que trabajamos a mínimos. Todo el marisco que sale de la ría es oro. A ver cómo lo recibe la arena», explica la patrona mayor de Lourizán, Mari Carmen Vázquez Nores.

Un sentimiento del que se hacen eco otros responsables que faenan en la zona, como su homólogo de Raxó, Iago Tomé, que se resigna por una situación marcada por los vaivenes de la toxina, que sube y baja repentinamente.

«La gente puede perder días de trabajo y la facturación de lonja, que se merma lógicamente. Estos cierres repentinos nos perjudican muchísimo. Ya llevamos un año atípico y estos cierres nos fastidian aún más», explica.

En esa línea, se pronuncia también Elena Padín, de la agrupación de marisqueo a pie de Raxó. «Se lleva mal porque estos días la almeja estuvo a buen precio. Nuestro miedo es que si hay un cierre definitivo los compradores pueden devolver la almeja de dos días. Nos afecta bastante porque ya da mucho trabajo coger la cuota, que es poca, y que aún por encima la devuelvan. Damos un paso adelante y dos hacia atrás, la verdad», detalla.

Precisamente ese tránsito de compra y devolución, con esperas de hasta dos y tres días y la incógnita de saber si el producto será devuelto o no al mar, trae también de cabeza a los expertos, que piden afinar las previsiones del Intecmar y el proceso en pleno contexto de escasez de capturas y bajadas de precios durante los meses clave del año.

«Los depuradores tienen 72 horas para devolver. Con ese periodo, ese producto va a estar mucho tiempo fuera de su medio, en una depuradora. Muchos devuelven a última hora. A ver cómo se adapta. Esa mercancía que llega al mar puede no sobrevivir y necesitamos todo. Esto tiene que valorarse, porque nosotros valoramos hasta la última almeja», argumenta Vázquez Nores.

Agosto concentra todos los días de clausura del año

Desde mayo de 2024, todos los bancos marisqueros de la ría lograron permanecer abiertos por la ausencia total de toxinas, si bien esta larga ventana de posibilidades de trabajo se vio afectada por la escasa productividad de esos espacios, la mortandad, la falta de crecimiento y otros factores. Fue un año después, en mayo de 2025, cuando se produjo un pequeño episodio que cerró seis jornadas la zona más próxima a A Barca. Desde entonces, la toxina estuvo lejos de la ría, al menos para la almeja, hasta el presente mes de agosto, cuando se concentran todas las jornadas de clausura de este año, con periodos que hasta ayer oscilaban entre los 8 y los 15 días según las zonas en las que se divide la ría. Las más afectadas fueron las de mayor actividad, entre Tambo y A Barca.

Ayer estaba cerrada toda la ría al marisqueo y a la retirada de mejillón de las bateas. Esta situación se produce en una de las épocas del año, el verano, con mayor rendimiento, por la demanda turística, y a la espera de la Festa da Ameixa de Campelo, que el pasado año se retrasó a mediados de octubre por la crítica situación que atravesaban entonces los bancos .En este último apartado, el número de días de cierre es más alto, entre los 28 y 42 en los tres polígonos situados en el litoral de Poio. El pasado año se cerró con más de 130 jornadas de clausura en el mejillón, y en los bancos marisqueros osciló entre 6 y 29.

Mientras tanto, la Consellería do Mar trabaja en colaboración con el Instituto de Investigaciones Marinas–Consejo Superior de Investigaciones Científicas en identificar las variables ambientales que llevan al desarrollo de fitoplancton tóxico que afecta directamente a la supervivencia de los moluscos bivalvos de los polígonos de Lourizán, Campelo y Combarro.Se trata de ayudar a mejorar su producción y determinar las causas de la caída actual. Para ello, se llevarán a cabo acciones relacionadas con la identificación de las variables ambientales que afectan la proliferación de fitoplancton tóxico, así como con el estudio de la respuesta de estas algas al calentamiento de la agua y su acidificación para prever la evolución de su expansión en el futuro.El proyecto incluye tareas de seguimiento, así como la realización de experimentos, cuyos resultados serán analizados y puestos a disposición del sector.