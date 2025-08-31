Un mar de tesoros por descubrir y divulgar

La Praza da Chousa de Combarro acerca estos días el sector marítimo a la ciudadanía en general con una exposición de entrada libre instalada en una carpa con motivo de la Festa do Mar. En este recinto, que se puede visitar hasta hoy domingo, se muestran artículos que se utilizan en la pesca, objetos de seguridad en el mar, maquetas de embarcaciones y una amplísima colección fotográfica.

Dos niñas con radios de lanchas salvavidas. / Gustavo Santos

Radios, balizas, telégrafos, flotadores salvavidas, cajas del transporte del pescado, boyas, líneas de las diferentes especies, nasas, redes... ayudan a conocer más y mejor un mundo que forma parte de las raíces de Galicia y sin el cual no se entendería su sociedad.

Marta Lucio, directora del Museo do Mar de Galicia, en la exposición en la Praza da Chousa. | Gustavo Santos

Marta Lucio, directora del Museo do Mar de Galicia, con sede en Vigo, explica a FARO que esta institución lleva tres años colaborando con el Concello de Poio en la Festa do Mar, «que se pretende que sea algo más que una simple fiesta gastronómica y que se visibilice el desarrollo y la evolución de la temática marítima en Galicia».

De este modo, desde este museo, que depende de la Xunta de Galicia, se trae diferente material que haga referencia a cuestiones distintas. Así, este año se han centrado en «todo lo que tenga que ver con salvamento marítimo».

«Como a la gente las cosas le entran mejor por los ojos, además de piezas siempre intentamos traer alguna exposición que haga referencia al mar. Este año es la de ‘A memoria do mar’, que ya tiene más de veinte años», cuenta Lucio.

Se trata de un trabajo realizado desde el Museo do Mar de Galicia consistente en la recopilación de material fotográfico por toda la costa gallega a través de una colaboración con las cofradías gallegas.

Es una documentación en imágenes de un valor incalculable que estaba sin catalogar, tanto en domicilios particulares como en los pósitos.

«Hicimos una recogida histórica de material que no estaría ni expuesto ni recogido», celebra la directora del Museo do Mar.

«Para el museo es un placer colaborar no solo con el Concello de Poio, sino con cualquiera que así lo desee. Nosotros lo que somos es los receptores de todo aquello que tiene que ver con el mundo del mar, desde la arqueología subacuática hasta la cultura tradicional», resume.

Vidas en imágenes

Tal y como indica Marta Lucio, los aparejos de pesca es lo que más llama la atención del público.

«También el tema fotográfico, sobre todo con las personas mayores, que se sienten reflejadas en esas imágenes. Si haces un recorrido por la exposición te encuentras muchas vivencias personales. Esta es una manera de transmitir una historia, en este caso la cultura marinera, que tenemos que preservar entre todos y, además, fomentar y promocionar», manifiesta.

En este sentido, las nuevas generaciones son una parte importante del público objetivo de este tipo de muestras. Así lo confirma la directora del Museo do Mar: «Son muy importantes. No solo a nivel de oficio, porque es complejo que muchos niños hoy en día quieran tener algo que ver con el mundo del mar, ya que buscan otras salidas. Por eso nosotros a nivel de actividades incluimos muchísimas para los centros escolares. Cada vez que iniciamos el curso académico, año a año en septiembre ya tenemos cerrado todo el curso con dos turnos de visitas de martes a viernes. Con esto me siento muy satisfecha».

«Estos días los turistas llenan todos los museos de Galicia y está muy bien que vengan, pero la mayor satisfacción es que nuestra gente gallega pase por nuestro museo», dice Lucio.

Hay que recordar que el Museo do Mar de Galicia es una fundación que depende de la Xunta y que desde hace un año tiene encomendada la gestión de la Illa de San Simón, «así que tenemos dos joyas en la ría de Vigo que hay que potenciar, valorar y darle contenido para que la gente las visite y conozca».

Radios, telégrafos, balizas...

La carpa museo de la Festa do Mar, en la que se expone el material, se puede visitar hasta hoy la Praza da Chousa, siempre a partir de las 12 horas. Entre los numerosos objetos expuestos hay radios valoradas en 1.500 euros, un telégrafo de 2.000 euros, GPS de 80 euros, cajas del transporte del pescado que tienen un valor de unos 10 euros cada una... Una de las maquetas que destaca especialmente en el centro de este museo efímero es la de la embarcación O Serrido, valorada en unos 4.000 euros.

La Festa do Mar de Combarro ofrece cada año el Encontro de Embarcacións Tradicionais, con recepción de barcos, navegación, regatas, pruebas y rutas guiadas por la ría de Pontevedra, tomando como epicentro a la vecina isla de Tambo.