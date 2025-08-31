Ni la lluvia puede con Coti y Natalia en Combarro

Coti y Natalia hicieron cantar hasta la madrugada a todos los asistentes a la Festa do Mar de Combarro y el baile siguió con DJ Arrow en la jornada más musical de la cita marinera celebrada en Poio y que llega a su final este domingo tras cuatro días de celebraciones. El viernes ya había sido el turno de Miss Caffeína.

Pese a la lluvia que se prodigó esta madrugada, la animación fue una constante en la Praza da Chousa.

Para este domingo están previstas nuevas salidas al mar de estas embarcaciones, con una navegación a la isla de Tambo, que incluye una ruta guiada para las tripulaciones. Ya por la tarde, hay una navegación libre por la ría como despedida.

Natalia en plena actuación / FdV

Tras su clausura, Poio ya pone el foco en la Vuelta Ciclista a España 2025, cuya etapa del 9 de septiembre partirá desde combarro, con la promoción que esto significará a nivel nacional, según subraya el Concello.

La programación de la Festa do Mar 2025 incluía la degustación de productos del mar en las furgonetas «Galicia sabe A(mar)», de la Consellería do Mar en la Praza da Chousa.

Público en el concierto de Miss Caffeína / FdV

También hay una carpa museo para visitar exposiciones sobre la cultura marinera, entre las que se incluyen maquetas de barcos y otras piezas cedidas por vecinos, fotografías antiguas seleccionadas por el Ateneo Corredoira de Combarro, piezas del Museo do Mar de Vigo y la exposición fotográfica «No centro do Mar», con la colaboración de Cultumar. Además, también se incluye el ciclo cinematográfico «Cine do Mar», en colaboración con la Asociación Museo do Mar de Marín, con proyecciones diarias de cortos.