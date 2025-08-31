A Lanzada acoge la tradicional romería del ritual de las nueve olas
La romería en honor a Nosa Señora da Lanzada es famosa por los rituales de fecundidad femenina y se conoce también como «el baño de las nueve olas». Anoche fue cuando se celebraba el rito y hoy sigue la fiesta con misas y procesión. El grupo Danzantes de Cobas, la Banda de Música de Sanxenxo y el grupo gaitas do país Os do Barro amenizan la romería.
