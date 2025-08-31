En galego, na vida e tamén na eternidade
Cerponzóns celebra un acto de Restauración da Memoria Lingüística co cambio de placas en tres lápidas do camposanto
Viviron toda a vida en galego, e o seu dereito é que a eternidade tamén os lembre na súa lingua. Carmen Recarei Cochón, Taberneira da Rons, Juan Esperón Moldes, Juan da Rons, Jesús Recarei Lourenzo, O Roque, e Ramona Cochón Ramos, Ramona da Rons, integrantes da mesma familia, descansan dende este domingo recordados na fala dos seus.
A memoria destes catro veciños de Cerponzóns foi esta mañá a gran protagonista do acto de Restauración da Memoria Lingüística que se celebrou na parroquia pontevedresa, unha cerimonia que homenaxeou a todos os que fixeron posible que Galicia siga a ter cultura e lingua de seu, como se lembra na placa que se descubriu no camposanto, patrocinada polo Concello coa colaboración da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingúística (AFNL).
O repenique de campás a cargo do campaneiro da parroquia, Juan Ángel Losada, deu á benvida á igrexa á longa nómina de autoridades, encabezadas por Valentín Carrera, secretario xeral da Lingua, e a concelleira María Xosé Abilleira. O presidente da AFNLG, Xoaquín Montegudo, o vicario episcopal de Pontevedra, Luís Seoane, Ángel González, da Alianza Evanxélica Española, Juan Laureano Perdiz, da funeraria San Marcos, David Costa, subdirector do IMELGA na Boa Vila e o maxistrado Xosé Xoán Barreiro foron outros dos intervintes no acto.
Asimismo, tomou a palabra Xoán Xosé Esperón, secretario da Asociacion O Chedeiro, promotor do acto e integrante da familia Os da taberna de Rons, que protagonizou o cambio de placas.
«Na nosa taberna», lembra, «falábase nas 24 horas en galego. Era tamén ultramarinos, e se os homes viñan tomar unha cunca de viño e xogar a partida, as mulleres viñan comprar, dende comida ao pienso para os polos».
O único idioma no que falaba a familia «era o galego, e parecíame ilóxico que las lápidas se puxesen en castelan», reflexiona, nun camposanto no que ata esta mañá só unha placa estaba escrita na nosa lingua.
«Houbo unha imposición», lamenta Xoán Xosé Esperón, que durante décadas afastou na morte aos veciños da súa propia fala, e tras deste primeiro paso confía en que «outros vivan unha vida moi longa e, cando chegue o momento, empreguemos o galego tamén nas nosas lápidas».
O himno do Antigo Reino de Galicia, interpretado por Os de Algures, rubricou o descubrimento da placa ás portas do camposanto e momentos despois celerouse o cambio das tres lápidas, que agora lembran que foron alma e calor do fogar, traballadores incansables e exemplos de honradez, sacrificio ou dedicación. De xentes coma elas herdamos unha lingua, o noso xeito de estarmos no mundo.
