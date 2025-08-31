«Facendo Historia» premia a la marinenses Rosario García Campelo y Raquel Carragal

La concejala de Cultura, Marián Sanmartin y Ángel García Carragal, promotor de las ‘Xornadas-Reencontro coa Historia de Marín’, presentaron ayer en el Concello los actos de entrega de los Premios «Facendo Historia Marín 2025», que este año serán otorgados a la doctora marinense María del Rosario García Campelo, Jefa del Servicio de Oncología del CHUAC de A Coruña y a la también marinense Raquel Carragal Da Costa, licenciada y educadora en Ciencias de Actividad Física y Deportiva.

Asimismo se hará entrega de un Premio Mención Póstuma al marinense Carlos Paratcha Vázquez (Marín, 1900-1974) recordado docente, y apasionado divulgador y defensor del Patrimonio Prehistórico de Marín.

La presentación contó con la presencia de las dos premiadas, que recibieron con satisfacción la nominación para recibir tal distinción, y de Charo Rey Paratcha, acompañada de Queta Otero-Molas, destacada colaboradora con el asociacionismo cultural marinense.

Las ‘Xornadas-Reencontro coa Historia de Marín’ y los premios ‘Facendo Historia’ se instituyeron en el año 2012 al amparo de la conmemoración del noveno Centenario de Marín celebrado en el Monasterio de Oseira. Cumple este año su duodécima edición, después de un paréntesis de dos años a causa de la pandemia.

María del Rosario García Campelo es distinguida este año «por su entrega a la Oncología Médica destacando por los logros y contribuciones conseguidos en el ejercicio de su profesión». Por su parte, Raquel Carragal De la Costa, es elegida «por sus retos solidarios dando visibilidad, y reivindicando mayor atención por parte de las administraciones públicas a las enfermedades raras» La mención póstuma el marinense Carlos Paratcha Vázquez, obedece a «su entrega a la investigación, divulgación y defensa del Patrimonio Prehistórico de Marín». El premio consiste en la entrega de un diploma acreditativo de la distinción y una estatuilla de cerámica, réplica del antiguo edificio del Priorato de Oseira, confeccionado por el Obradoiro Alén de la Ollas de Marín.

Será el sábado, 13 de septiembre con una recepción en el salón de plenos de la Casa Consistorial a premiados, autoridades e invitados, la posterior apertura de la sesión por parte de la alcaldesa, María Ramallo, la presentación y lectura de semblanzas a cargo de Ángel García Carragal, y el discurso de cierre de la regidora. El acto se cerrará con un concierto en el vestíbulo de la Casa Consistorial a cargo del Coro de Cámara Thalassa de Marín dirigido por Gonzalo Martín Lorenzo.