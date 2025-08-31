Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empresas turísticas participan en talleres en Zaragoza y Barcelona

Un total de 25 empresas turísticas de la provincia participarán en las reuniones de trabajo intensivas que se celebrarán en Zaragoza y Barcelona los días 29 y 30 del próximo mes de octubre. Se trata de una iniciativa de la Diputación, que el pasado año impulsó 1.700 encuentros de negocio en Málaga y Madrid.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents