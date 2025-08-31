La ciudad se moviliza por la flotilla de apoyo a Gaza
Manifestaciones en las calles de Pontevedra y Sanxenxo piden el fin del bloqueo israelí
REDACCIÓN
Pontevedra
Colectivos como CC OO, CGT, Liceo Mutante o el Cineclube se sumaron ayer al llamamiento de Movimiento Global a Gaza–Galicia con una manifestación desde Loureiro Crespo hasta la Subdelegación del Gobierno en apoyo a la Flotilla Sumud Global. También en Sanxenxo las organizaciones Insubmisas Contra el Rearme, Asociación Cultural Andarela, Emergencias Sanxenxo y la Plataforma SOS Sanidad Pública Sanxenxo realizaron una marcha desde la Praza dos Barcos hasta Portonovo en solidaridad con el pueblo palestino. La flotilla de apoyo a Gaza sale hoy de Barcelona con numerosos barcos para tratar de poner fin al bloqueo israelí.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- Malestar de la pesca submarina por las restricciones: «No es culpa nuestra que haya menos pescado»
- «Los alumnos que ingresan son jóvenes de nuestro tiempo, el cambio es difícil»
- Un incendio de madrugada calcina tres vehículos y obliga a desalojar varias viviendas en Marín
- Época dorada para la venta de motos
- Dos detenidos por una agresión homófoba de madrugada en Pontevedra
- Trasladan a un trabajador al hospital con quemaduras en un brazo en Pontevedra
- Tres colombianos de vacaciones en Cuntis, heridos graves en un accidente en la N-640