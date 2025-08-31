Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ciudad se moviliza por la flotilla de apoyo a Gaza

Manifestaciones en las calles de Pontevedra y Sanxenxo piden el fin del bloqueo israelí

Participantes en la marcha por Pontevedra. | G. Santos

REDACCIÓN

Pontevedra

Colectivos como CC OO, CGT, Liceo Mutante o el Cineclube se sumaron ayer al llamamiento de Movimiento Global a Gaza–Galicia con una manifestación desde Loureiro Crespo hasta la Subdelegación del Gobierno en apoyo a la Flotilla Sumud Global. También en Sanxenxo las organizaciones Insubmisas Contra el Rearme, Asociación Cultural Andarela, Emergencias Sanxenxo y la Plataforma SOS Sanidad Pública Sanxenxo realizaron una marcha desde la Praza dos Barcos hasta Portonovo en solidaridad con el pueblo palestino. La flotilla de apoyo a Gaza sale hoy de Barcelona con numerosos barcos para tratar de poner fin al bloqueo israelí.

