El cierre de la calle Rouco afectará hoy a la movilidad en Barcelos

El cierre este domingo, aproximadamente de 7 a 20 horas, de la calle Rouco para la retirada de una grúa torre, provocará afecciones a la movilidad por la plaza de Barcelos. Habrá personal de regulación para garantizar y organizar el tráfico de vehículos.

