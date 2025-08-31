El cierre de la calle Rouco afectará hoy a la movilidad en Barcelos
El cierre este domingo, aproximadamente de 7 a 20 horas, de la calle Rouco para la retirada de una grúa torre, provocará afecciones a la movilidad por la plaza de Barcelos. Habrá personal de regulación para garantizar y organizar el tráfico de vehículos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- Malestar de la pesca submarina por las restricciones: «No es culpa nuestra que haya menos pescado»
- «Los alumnos que ingresan son jóvenes de nuestro tiempo, el cambio es difícil»
- Un incendio de madrugada calcina tres vehículos y obliga a desalojar varias viviendas en Marín
- Época dorada para la venta de motos
- Dos detenidos por una agresión homófoba de madrugada en Pontevedra
- Trasladan a un trabajador al hospital con quemaduras en un brazo en Pontevedra
- Tres colombianos de vacaciones en Cuntis, heridos graves en un accidente en la N-640