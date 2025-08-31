El centro de día de A Lama recibirá este año a sus primeros usuarios

El nuevo centro de día y hogar residencial de A Lama, que es de titularidad municipal, recibirá a sus primeros usuarios antes de que finalice el año, según las previsiones oficiales. Este servicio está prácticamente listo cinco años después de su inicio y tras una inversión de más de 500.000 euros, de los cuales la Xunta aportó 300.000 euros y el resto procede del Concello.