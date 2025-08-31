Catorce espectáculos en Afundación antes de 2026
El concierto de Tamara o los monólogos de Ernesto Sevilla, Miguel Lago y Dani Mateo, entre las ofertas
REDACCIÓN
El auditorio de Afundación Afundación de Pontevedra acogerá 14 espectáculos antes de fin de año, según ha anunciado la obra social de Abanca, con el concierto de Tamara y la gala de magia Galicia Ilusiona entre las propuestas.
En total, están previstos 7 monólogos y obras teatrales, 2 conciertos, 3 eventos y festivales dedicados a la magia y un show de ballet. En esta programación los cómicos Miguel Lago, Ernesto Sevilla y Dani Mateo presentarán sus trabajos más recientes.
Esta oferta de ocio arrancará el próximo 26 de septiembre. El humorista David Cepo protagonizará esa jornada la Gala Benéfica del Día Mundial del Alzheimer, organizada por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias (Afapo).
Tampoco faltarán conciertos como el de Tamara, que el próximo 4 de octubre hará un repaso a toda su carrera en un recital íntimo para piano y voz.
Los monólogos volverán el 24 de octubre y el 1 de noviembre con los shows de Miguel Lago, que presenta Lago Comedy Club, y Ernesto Sevilla, con Yo, literal. Dani Mateo llegará a Pontevedra el 29 de noviembre con su espectáculo ¿Por qué no te callas?
