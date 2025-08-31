La Casa de María recibe a más de 13.400 peregrinos en vísperas del Año Jubilar

Más de 13.400 peregrinos han visitado la Casa del Inmaculado Corazón de María (conocida anteriormente como Santuario de las Apariciones) durante este año. El santuario en el que según la tradición a sor Lucía, la vidente de Fátima, se le aparecieron la Virgen María y el Niño Jesús en los años veinte del pasado siglo, se convertirá en uno de los epicentros del Año Jubilar que arrancará el próximo mes de diciembre.

Será a partir de ahí cuando se multiplicará la afluencia que, no obstante, ya está siendo muy alta en los meses previos. En el mes de enero, el que registró el menor número de llegadas, un total 824 peregrinos asistieron a oficios y/o realizaron reservas para actos religiosos en la Casa de María.

La cifra casi se suplicó en el siguiente mes (hasta recibir 1.343 peregrinos) y en marzo se situaron en 1.106.

Los peregrinos pueden realizar encuentros, rezos y, si el grupo se acompaña de un sacerdote, oficial misas. / Gustavo Santos

A partir de abril (cuando 2.135 fieles acudieron al santuario) se produjo otro aumento significativo y en mayo se batió el récord con 2.948 visitas, que se situaron en 2.565 en junio.

Durante el pasado mes a la Casa del Inmaculado Corazón acudieron 2.025 fieles, y hasta el pasado día 17 de este agosto, el último dato disponible, un total de 1.390.

Una pareja posa con su bebé ante la imagen de la Virgen de Fátima. / Gustavo Santos

Con respecto a la procedencia, los grupos españoles y portugueses son los más numerosos, seguidos de «los polacos y estadounidenses», indican desde el santuario. Pueden reservar la capilla superior (donde estaba situada la celda de sor Lucía y con aforo para 120 asistentes), la inferior (que conserva la arquería convento de Tui y que puede ser utilizada por 60 personas), el patio, en donde según la tradición la vidente se encontró con el Niño Jesús, y el salón multiusos, con una capacidad máxima de 60 peregrinos.

En estos espacios se realizan rezos del rosario, oraciones dirigidas, convivencias y retiros. Asimismo, si los grupos se acompañan de sacerdotes éstos pueden oficiar misas en las capillas.

El día 10 del próximo mes de diciembre arrancará en la conocida como «Fátima española» el centenario de la aparición a sor Lucía y para celebrarlo la Santa Sede, que en el año 2000 había concedido al que era el antiguo colegio de las Doroteas la categoría de santuario, decretó el pasado abril este Año Jubilar. Se trata de «un tiempo lleno de gracia en el que se brinda a los fieles una oportunidad de oro para peregrinar» y cumplir los preceptos, consiguiendo así indulgencias, indican desde la Casa del Inmaculado Corazón de María.