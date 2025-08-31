Los campamentos de A Lanzada reciben al último grupo de niños

Los campamentos de A Lanzada de la Diputación llegan a su final con los últimos niños que entrarán en las instalaciones de O Grove. Serán en total 140 menores de 22 concellos de la provincia que durante 6 días, hasta el próximo sábado 6 de septiembre, podrán gozar de actividades de carácter educativo, cultural, deportivo y formativo. Con este último grupo, ya habrán pasado por el campamento un total de 1.540 menores.