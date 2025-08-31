Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caldas sugiere un toque especial de campanas de aviso de desastres

La asociación Terra Calda ha planteado el uso de las campañas para avisar de posibles desastres, con toques específicos según el tipo de incidente, al entender que los sistemas automáticos que emplean sirenas no se escuchan con nitidez en la localidad cuando se utilizan en simulacros.

