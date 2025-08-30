Unha homenaxe á lingua galega
A Asociación de Veciños de O Chedeiro de Cerponzóns organiza un acto reivindicativo mañá domingo para contribuir á normalización do idioma autonómico en cemiterios
A Asociación de Veciños O Chedeiro de Cerponzóns celebra o seu 45 aniversario facendo unha homenaxe en galego ás persoas que descansan no cemiterio da parroquia. «É una idea que levamos varios anos dándolle voltas pero este ano decidimos dar o paso», comenta Xoán Xosé Esperón, secretario desta asociación veciñal.
Con esta iniciativa preténdese dar un paso máis na normalización do idioma galego en tódolos ámbitos, xa que, según Esperón, «de todas as lápidas dos difuntos que hai enterrados no cemiterio de Cerponzóns, tan só unha estaba en galego», unha proporción que se atopa na maioría dos demiterios de Galicia e que se espera que cambie en favor da lingua autonómica.
O acto será mañá domingo ás 11.00 horas na igrexa de San Vicente de Cerponzóns e iniciarase dentro do santuario, onde falarán distintas personalidades que defenden o idioma galego.
Despois, descubrirase unha placa en galego situada na entrada do cemiterio, que actualmente está tapada ata a súa inauguración, na memoria de todas as persoas que descansan alí e que, grazas a elas, Galicia segue tendo lingua e cultura. Nela tamén aparecerá a data e as entidades que axudan a facer isto posible: a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística e o Concello de Pontevedra.
Tras este acto, procederase á substitución de tres lápidas en castelán por outras en galego do panteón da familia «Os da taberna da Rons». Trátase dunha familia coñecida na parroquia que decidiu facer estos cambios nas lápidas para dar exemplo e alentar aos familiares dos difuntos de Cerponzóns a seguir estes pasos.
Esta familia é coñecida na zona por ter unha taberna de ultramarinos onde a maioría da parroquia ía mercar e a xogar as partidas de cartas, xa que estas tabernas eran os centros sociais de antes, onde a xente se reunía tamén para facer arranxos e falar das necesidades da parroquia.
Pola súa parte, a Asociación de Veciños O Chedeiro anima á xente a acudir ao evento e a participar na iniciativa de promover o galego tamén nas esquelas e en espazos fúnebres. «É o máis normal. De feito, hai una familia que se enterou do acto e van a apoiar a reivindicación poñendo a lápida dun recente difunto en galego», indica Xoán Xosé.
Finalmente, no acto non faltarán os sons e ritmos tradicionais galegos da man do grupo de gaiteiros «Os de Algures».
Con esta homenaxe, preténdese «devolverlle ao noso idioma o lugar que lle corresponde na memoria colectiva» e dar un paso máis na normalización lingüística da lingua galega.
No acto , ademáis de membros da asociación veciñal, estarán presentes Xoaquín Monteagudo, presidente da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística; Demetrio Xunqueira, concelleiro de Pontevedra; Valentín García, Secretario Xeral da Lingua e outros defensores do galego que apoian esta iniciativa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- Malestar de la pesca submarina por las restricciones: «No es culpa nuestra que haya menos pescado»
- «Los alumnos que ingresan son jóvenes de nuestro tiempo, el cambio es difícil»
- Época dorada para la venta de motos
- Dos detenidos por una agresión homófoba de madrugada en Pontevedra
- Tres colombianos de vacaciones en Cuntis, heridos graves en un accidente en la N-640
- Investigados seis ambulantes por venta de productos falsificados en Sanxenxo
- Ponte Anceu renace sobre el río Parada