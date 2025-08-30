Tres ‘food trucks’ divulgarán la gastronomía de las Rías Baixas por la provincia

Como resultado de la campaña «100% Gastronomía das Rías Baixas», con la que se pretende promocionar las fiestas gastronómicas de interés turístico, tres ‘food trucks’ recorrerán la provincia a partir del próximo mes de octubre.

Durante los cinco meses que dura la campaña, los comensales podrán disfrutar de 366 variedades de pinchos, basados en los menús de las 25 fiestas gastronómicas de interés turístico de las distintas zonas del sur de Galicia en las que se sitúen los camiones de comida, donde normalmente estacionan por un día, aunque en situaciones excepcionales de gran afluencia pueden extenderse hasta un máximo de tres jornadas.

Para este proyecto, la Diputación destina un total de 255.000 euros. Cada fuergoneta recalará un día en cada concello, pero podrán aprovecharse situaciones excepcionales de gran afluencia para quedar hasta un máximo de tres jornadas.