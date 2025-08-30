Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanxenxo alerta de la presencia de carabelas portuguesas en sus playas

El izado de la bandera amarilla en los arenales es una medida preventiva porque las medusas están llegando muertas y sin tentáculos, según el Concello

¿Qué es la peligrosa carabela portuguesa?

MARTA CLAVERO

R. P.

La presencia de carabelas portuguesas ha obligado a izar este viernes la bandera amarilla por precaución en las playas de Montalvo y Canelas, pertenecientes al municipio de Sanxenxo.

Según ha informado el Ayuntamiento, se trata de una medida preventiva porque están llegando muertas y sin tentáculos. Los socorristas están retirando las que llegan a la arena e informando a los usuarios de las playas.

Recomiendan evitar el contacto y no bañarse en zonas donde se avistaron.

Apuntan que también se detectaron en las playas de Pragueira y Silgar, pero en menor cantidad.

