Sanxenxo alerta de la presencia de carabelas portuguesas en sus playas
El izado de la bandera amarilla en los arenales es una medida preventiva porque las medusas están llegando muertas y sin tentáculos, según el Concello
La presencia de carabelas portuguesas ha obligado a izar este viernes la bandera amarilla por precaución en las playas de Montalvo y Canelas, pertenecientes al municipio de Sanxenxo.
Según ha informado el Ayuntamiento, se trata de una medida preventiva porque están llegando muertas y sin tentáculos. Los socorristas están retirando las que llegan a la arena e informando a los usuarios de las playas.
Recomiendan evitar el contacto y no bañarse en zonas donde se avistaron.
Apuntan que también se detectaron en las playas de Pragueira y Silgar, pero en menor cantidad.
