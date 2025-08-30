El Santuario de la Peregrina estará en obras hasta 2026

Hace unos días retiraban los andamios de la basílica de Santa María tras varios meses de rehabilitación y desde marzo la antigua delegación de Hacienda en A Ferrería está rodeada de andamios para reparar su cubierta. Ahora es el turno también del Santuario de la Peregrina. Las estructuras metálicas ya rodean parte del templo para acometer su restauración, unos trabajos que se prolongarán hasta 2026. Estaba previsto comenzar estos trabajos en junio, pero se aplazó a septiembre para no tener el santuario rodeado de andamios en plenas fiestas de la Peregrina. No obstante, ya se han ejecutado algunos trabajos en los últimos días.

La Consellería de Cultura adjudicó en marzo pasado a la empresa Gallaecia estas obras por 293.000 euros y uno de sus objetivos es poner fin a las filtraciones que afectan al templo de la patrona del Camino Portugués.

Se buscará «eliminar toda la humedad que hay en el tejado sustituyendo una serie de materiales que están en malas condiciones. Esos materiales se cambiarán por chapas de zinc o de plomo, según consideren los técnicos en el momento en el que ya estén instalados los andamios y puedan determinar qué es lo más aconsejable». Las obras también afectarán a las fachadas, «muy especialmente la que linda con Benito Corbal, que está muy mal porque se construyó con una piedra que es salitrosa y que absorbe el agua, la chupa como una esponja y la filtra, es por eso el interior del templo está todo lleno de humedad».

Para frenar este proceso se aplicarán «productos específicos» que eliminen la humedad. Además, se limpiará «toda la piedra con chorro de agua suave, porque no se busca que quede la iglesia como si fuese un edificio completamente nuevo, sino que va a conservar su carácter antiguo».

Todos los paños blancos «se van a repicar porque debajo de ellos hay piedra y hay que tratarla también con otro producto específico». También se aplicarán nuevas llanas, poniendo fin a las bolsas y cascotes que afean el templo.

Se mantendrán las cristaleras emplomadas, «porque ya fueron restauradas hace unos años», recuerda el presidente de la Cofradía de la Virgen Peregrina, Juan Carlos Aguilar Argenti, pero sí se sustituirán las carpinterías de madera, actualmente en muy malas condiciones. Se reemplazarán por perfilados en maderas tratadas para soportar el exterior.

También se repondrá la veleta de una de las torres y se arreglará el casetón de la torre donde está ubicado el reloj. Otra transformación importante será el nuevo mirador. El presidente de la cofradía señala en este punto que «ahora en el tejado hay como una pasarela de madera muy precaria, porque son solo unas tablas» Los trabajos se completarán con la retirada de vegetación y el repintado del templo.