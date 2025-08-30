Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ría se llena de embarcaciones tradicionales

La Festa do Mar de Combarro llega este domingo a su jornada final tras 4 días de cultura marinera

Dos participantes, en una embarcación tradicional / Gustavo Santos

La Festa do Mar llega este domingo a su fin después de cuatro días de propuestas gastronómicas, culturales y musicales para poner en valor la cultura y la identidad marineras. Este sábado y el domingo el eje de las celebraciones es el Encontro de Embarcacións Tradicionais, organizado por el Clube Mariño A Reiboa, que cuenta con cerca de cuarenta participantes llegados de toda la provincia. Regatas, exhibiciones y trofeos llenan la ría de antiguos barcos que se conservan como joyas.

Para este domingo están previstas nuevas salidas al mar de estas embarcaciones, con una navegación a la isla de Tambo, que incluye una ruta guiada para las tripulaciones. Ya por la tarde, se hará una navegación libre por la ría como despedida, aunque el broche de oro de esta edición irá de la mano del grupo Pop Rock Symphony Fusion, a las 22.00 horas.

La cita finaliza este domingo. / G. S.

