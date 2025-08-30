Reunión anual de los «chichos de los 50» del Sagrado Corazón

«Somos los chicos de l a década de los 50», señalan los participantes en la reunión que cada año convoca a la generación de exalumnos del colegio Sagrado Corazón nacidos entre los años 1949 y 1952. Cursaron sus estudios, hasta cuarto de Bachillerato, a partir de mediados de los 50, una época que recordaron en un almuerzo de confraternidad.