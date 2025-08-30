Remesa de 300 carteles de «Pontevedra con Palestina»
El Concello lanzará una nueva remesa de carteles de la campaña «Pontevedra con Palestina». Establecimientos comerciales y particulares agotaron todos los carteles de la primera entrega, que sumaban 500, por lo que se imprimirán y repartirán 300 más. Además de realizarse un nuevo reparto por los comercios que solicitaron el cartel, los particulares podrán retirarlos en la caseta de Turismo. La campaña busca visibilizar el apoyo de la ciudadanía al pueblo palestino.
