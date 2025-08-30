A Reigosa solo tiene 7 solares industriales libres al reservarse el segundo más grande

El polígono empresarial de A Reigosa, en Ponte Caldelas, solo tiene siete parcelas industriales libres después de que se haya reservado la segunda más grande que aún tenía disponibles, de casi 20.000 metros cuadrados. Con este panorama, no se descarta su ampliación en el horizonte de 2028 por parte de Xestur, dentro de un programa para extender una decena de instalaciones de este tipo en toda la comunidad. Desde hace meses se trabaja en la tramitación para ampliar el de O Campiño, en Pontevedra, y en la creación del parque de Fragamoreira, en Poio.

La Xunta dio en junio luz verde a un plan para el periodo 2025-2028 con 95 millones de euros para desarrollar estas actuaciones que supondrán un incremento del 60% en el suelo empresarial disponible, que pasaría de 705.961 a 1,8 millones de metros cuadrados en Arteixo, Xinzo de Limia, As Gándaras, Meira y Palas de Rei en Lugo, Lalín, Carballo y Coristanco, San Cibrao das Viñas en Ourense; y Ponte Caldelas, lo que sumaría en total 690.373 metros cuadrados. El de A Reigosa se programa para la fase final del programa, en 2028.

La Xunta apunta que también han planes previstos en «A Sionlla, Cabana de Bergantiños, fase B de Carballo, Santa Comba, O Corgo, Xove, O Carballiño-Maside, Paderne de Allariz, O Pereiro de Aguiar, O Campiño, Mos-Redondela, Poio-Fragamoreira, Toedo, Plisan, y la fase D de Arteixo», pero sin fijar plazos. Pontevedra y su área de influencia cuenta actualmente con apenas un 20% de todo su suelo industrial disponible.