Los profesionales tras la imagen medieval

Los mismos escenarios y una ambientación continuista. «No se incorporan novedades, la Feira Franca tampoco puede crecer mucho más», reconocen en este punto los portavoces municipales a propósito de esta gran cita que coronará el intenso verano festivo pontevedrés, con más de 300 actividades para todos los públicos.

También Laura Otero, de la empresa Paspallás, confirma que la ambientación de este 2025 será «un poco como todos los años», recreando las antiguas puertas de la ciudad, un trozo de muralla, «haciendo todo un más animado para la fiesta que viene». Tampoco faltará el castillo en la avenida Reina Victoria en esta recreación de una ciudad medieval, una estructura que ya se está instalando con los primeros andamios.

En estos momentos el equipo de Paspallás trabaja en el Recinto Ferial en la decoración de las dragonas, los árboles y partes del castillo, repintando estos elementos para evitar su deterioro. Los trabajos se encuentran ya en su fase final y también incluyen el montaje y la recuperación de las decoraciones.

La dragona madre y su hija, recién salida del huevo, «que al final son las más protagonistas», reconoce Laura Otero, volverán a situarse en la plaza de A Ferrería. «Son las que llaman más la atención, y cada año le realizamos un mantenimiento para que duren lo máximo posible las decoraciones».

A mayores, se colocarán dos árboles en la plaza de España. Se trata de un esquema idéntico al de anteriores entregas, ya que más que incorporar nuevos componentes, el Concello busca garantizar la conservación de los existentes, en una fiesta ya plenamente consolidada entre las grandes celebraciones medievales del año en Galicia.

Un equipo de siete profesionales, integrado por artistas, diseñadores, grafiteros y arquitectos, se afana en esta recta final de preparativos. Con estos profesionales «tocamos un poco todos los palos para realizar la decoración, estructuras y demás», señala Laura Otero.

Asimismo, colaboran en esta ambientación los operarios que montan los andamios y un carpintero que se encarga de los trabajos de la madera.

Operarios trabajan en la recreación de la Porta de San Domingos. / Gustavo Santos

Otro área de trabajo se centra en edificios ya existentes, recubriéndolos con papeles y otros elementos. «Al final en la decoración de la ciudad estamos muchísima gente trabajando, somos muchas empresas», explica la integrante de Paspallás, «en nuestro caso también usamos telas para recrear la antigua imagen, así como alguna ilustración alusiva a un aspecto concreto. Por ejemplo en la Porta de Trabancas, entre A Peregrina y A Ferrería, siempre ponemos un peregrinos porque queríamos representar que por ahí pasa el Camino de Santiago».

Con la Feira Franca Paspallás continúa una labor de animación y ambientación que también desarrolla en otras citas clave del calendario cultural y festivo de la ciudad, caso del Salón do Libro, del que es una antigua colaboradora. Asimismo, desde el pasado año toma parte en la Noite dos Calacús y en la recreación de la botica de Ravachol.

Y con las ambientaciones en su fase final, los otros dos grandes sectores con una actividad estrechamente ligada a la Feira Franca son los comercios de trajes y la hostelería, en donde en estos momentos se multiplican los pedidos y las reservas de menús, muy especialmente para los almuerzos del próximo día 6.