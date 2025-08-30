Presentación de los premios «Facendo Historia Marín 25»
El Club de Opinión Portocelo presenta hoy en el Concello de Marín los premios «Facendo Historia Marín 25». El acto dará comienzo a las 12 horas y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento marinense.
