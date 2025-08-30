Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presentación de los premios «Facendo Historia Marín 25»

El Club de Opinión Portocelo presenta hoy en el Concello de Marín los premios «Facendo Historia Marín 25». El acto dará comienzo a las 12 horas y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento marinense.

