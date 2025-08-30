El Pontevedra rescata un punto con un gol del portero en el último segundo (1-1)

Empate que sabe a oro para el Pontevedra en su debut en Primera Federación por la forma en la que los granates igualaron al Cacereño, con un tanto in extremis del portero Raúl Marqueta en el minuto 97 tras un centro fantástico de Yelko Pino.

Los visitantes empezaron golpeando con un tanto en el minuto 8 cortesía de Carlos González, que obligó al bando de Pasarón a ir a remolque durante todo el partido.

Poco después, el Cacereño tuvo el 0-2, pero Marqueta evitó el gol. A partir de ahí, el Pontevedra se propuso dominar el partido y lo logró a partir de la segunda parte, forzando un penalti en los minutos finales que a la postre erraría Dani Selma.

Parecía que los tres puntos se iban a Extremadura cuando una falta en el pico izquierdo del área botada por Yelko encontró perfectamente al portero Marqueta para anotar el 1-1 y salvar en el último segundo un punto para el Pontevedra.

Los granates continúan su andadura en Primera Federación el próximo sábado, con una visita a la Ponferradina.