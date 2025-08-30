Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Noite dos Morcegos, hoy en la senda rural del río de Os Gafos

La senda rural de Os Gafos será escenario hoy, de 21 23 horas, de la Noite Europea dos Morcegos. Se trata de una actividad de divulgación de estos animales que se enmarca en el programa municipal Ponteverán. La promueve la asociación ecologista Vaipolorío y la impartirán los expertos del colectivo Morcegos de Galicia.

