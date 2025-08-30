Marín pide que se estudie un enlace de la variante con la subida a Castiñeiras
REDACCIÓN
El pleno del Concello de Marín aprobó esta semana la moción presentada por el PSOE para instar a la Xunta de Galicia a estudiar la viabilidad técnica de crear un nuevo enlace en la variante V.G 4.4, que conectaría directamente con la carretera que une San Xulián y el lago de Castiñeiras.
«El acceso principal al lago se realiza por carreteras de fuertes pendientes y curvas cerradas, lo que dificulta la llegada de autocares y vehículos grandes. Con el nuevo enlace, Marín ganaría en seguridad vial, comodidad y competitividad», afirma el portavoz socialista Manuel Pazos, sobre una moción impulsada con los votos a favor de su partido y el PP.
Según el responsable del PSOE, la medida permitiría revitalizar las visitas al lago y reducir la presión sobre otras vías locales más frágiles.
