Luis Quiles analiza con Lores el futuro del Rotary Club
Luis Quiles, que tomó posesión hace un mes como nuevo presidente del Rotary Club de Pontevedra , se presentó ayer al gobierno local y fue recibido en el Concello por el alcalde, Miguel Fernández Lores, y la concejala Anabel Gulías. Quiles apuesta por reforzar el papel del club como motor de transformación social y plataforma de colaboración útil para la ciudad. Su presidencia se centrará en estrechar lazos con entidades y empresas y acercar el Rotary a la ciudadanía.
