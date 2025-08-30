Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luis Quiles analiza con Lores el futuro del Rotary Club

Luis Quiles analiza con Lores el futuro del Rotary Club | FDV

Luis Quiles analiza con Lores el futuro del Rotary Club | FDV

Luis Quiles, que tomó posesión hace un mes como nuevo presidente del Rotary Club de Pontevedra , se presentó ayer al gobierno local y fue recibido en el Concello por el alcalde, Miguel Fernández Lores, y la concejala Anabel Gulías. Quiles apuesta por reforzar el papel del club como motor de transformación social y plataforma de colaboración útil para la ciudad. Su presidencia se centrará en estrechar lazos con entidades y empresas y acercar el Rotary a la ciudadanía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents