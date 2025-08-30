«Le dije a mi padre que no quería ser artista, que estaban todos locos»

Su llegada a la pintura fue muy precoz

Si, hacía plumillas en la infancia y la primera obra que vendí en mi vida fue a los 11 años. Recuerdo que me pagaron 1.000 pesetas, de entonces, así que fue muy temprana. Era un chaval, luego la dejaba, volvía, y me gustaba siempre pintar hasta que tomé la decisión de dedicarme a ello profesionalmente.

¿Cuál fue su motivación para incorporarse a la vida artística?

Muchas veces iba con mi padre a visitar a los pintores y escultores de la época. Recuerdo que una vez volvíamos de visitar a un artista, creo que Laxeiro pero no lo recuerdo con exactitud, y le dije a mi padre que no quería ser artista. ¿Y por qué? Me preguntó, y le respondí: porque están todos locos. (risas) Le dije a mi padre que no quería ser artista porque están todos locos, pero luego fui cambiando, o me volví yo loco también.

También se ha dedicado a la fotografía

Fue en una época en la que hacía surf. Contacté con unas revistas especializadas y pagaban los viajes para hacer reportajes de campeonatos del mundo. Así que trabajé en Australia, Malasia, Indonesia, muchas zonas donde se realizaban las pruebas, y fue una labor que compaginaba perfectamente con la pintura.

¿Cómo es su pintura?

Colorista, intento plasmar en ella, para que luego lo sienta la gente, el color y la atmósfera, la esencia de las cosas. También hago cuadros tristes, pero siempre un poco para dar a conocer lo que es Galicia.

¿Qué lo inspira?

Entre otros autores, uno de los pintores que me enseñó a trabajar en la acuarela es Rafael Alonso, y también mi padre.

¿Procede de una familia de artistas?

Si, mi padre era decorador, muy conocido en Pontevedra, y también pintaba, en su caso por afición. Era un gran artista.

Tras protagonizar numerosas exposiciones, su carrera experimentó un parón

Así fue, hubo un parón de unos años por una serie de cuestiones personales, pero siempre seguí pintando, lo que sucede es que no estaba, digamos, en la brecha. Pero volvió ahora, hace un par de años y resulta difícil volver otra vez, pero estamos aquí (sonríe).

¿Da vértigo volver «a la brecha», como califica usted la labor expositiva?

Si, da vértigo, porque en la pintura hay que estar siempre en activo, aunque sea dando que hablar. Es un aspecto que en otros trabajos no es necesario, pero en la pintura es muy importante lo que dirán de ti. Y por eso estoy en ello, intentando hacer más exposiciones, con más presencia en los medios y en las redes. Pero lo que sucede es que ahora está más difícil porque son otras generaciones, a las que su padre, por ejemplo, les regala un cuadro pero ellos prefieren el dinero.

¿Cómo es su sistema de trabajo?

Siempre estoy trabajando, mi objetivo es transmitir lo que puedo sentir en ese momento. Ahora estoy trabajando en obras que aúnan cubismo con colores más tenues, pero siempre pensando en mi Galicia.