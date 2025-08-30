Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exposición sobre le primer atentado indiscriminado de ETA

El departamento de Extensión Universitaria de la UNED abre sus actividades del curso con una exposición sobre el 50 aniversario del primer atentado indiscriminado realizado por la organización terrorista ETA. La muestra «Rolando 2:15-2:45. 50 años de la primera masacre de ETA» podrá visitarse en el centro de Monte Porreiro del 1 al 26 de septiembre en horario de 10 a 20 horas.

