Educación hace balance de su plan de obras: más de 26 millones en una treintena de colegios de la comarca

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visitó este sábado el Colegio Plurilingüe de Portonovo, que es objeto de mejoras en sus instalaciones al amparo del Plan de nueva arquitectura pedagógica. En este marco, el representante de la Xunta hizo balance de la aplicación de esta hoja de ruta del gobierno gallego para modernizar colegios e institutos, y destacó que, desde su puesta en marcha en 2021, el plan incluye ya 2.992 actuaciones, con una inversión del Gobierno gallego de 331,6 millones.

En el caso de la comarca de Pontevedra, el balance llega a algo más de 26 millones de euros en cuatro años en una treintena de centros, con obras ya terminadas, en ejecución, en proyecto o prometidas. El resumen de la consellería incluye actuaciones en el IES de Barro o el Aquis Celenis y el CEIP San Clemente, ambos de Caldas, así como el instituto de Cotobade.

En Marín figuran actuaciones por 1,8 millones en Sequelo, Chan do Monte, Mestre Landín y Carballal, mientras que en Poio aparecen en el balance el CEIP Viñas y el instituto del municipio.

En Pontevedra se alcanza una inversión de más de doce millones en la rehabilitación del IES Valle Inclán, Froebel y el Xunqueira I, la ampliación del Carlos Oroza y el Luís Seoane, además de la escuela Crespo Rivas y otras actuaciones de menor calibre en el CIFP A Xunqueira, los institutos Torrente Ballester, Xunqueira II, Carlos Oroza, Montecelo y Sánchez Cantón o los colegios Xunqueira 1, Campolongo y Marcos da Portela.

A esto se unen instalaciones fotovoltaicas en Chan do Monte (Marín), CEFP A Xunqueira, IES A Xunqueira y Torrente Ballester en Pontevedra, así como obras «comprometidas» en Seixo y A Laxe de Marín, Martín Sarmiento de Pontevedra y el CEIP A Florida de Sanxenxo.

En ese último municipio, visitado por el conselleiro, el plan incluye proyectos en el colegio de Portonovo y en el instituto de Vilalonga. Román Rodríguez estuvo acompañado en Portonovo por el alcalde, Telmo Martín, y la concejala de Educación Nati Parada, así como el equipo directivo del centro. Las obras por 240.000 euros consisten en diferentes intervenciones que alcanzan una superficie total de 1.156,45 metros cuadrados y que incluyen la instalación de un ascensor en la parte izquierda del centro, con acceso desde el vestíbulo principal, y la reconfiguración de espacios. También en aras de la eliminación de barreras arquitectónicas, se instala un nuevo aseo adaptado en la planta baja del edificio de Primaria y se reforma y amplía el acceso exterior con rampas, eliminando desniveles.

Asimismo, la conselleria explica que se han realizado «pequeñas obras en verano» en la escuela O Grupo de Marín, los IES de Ponte Caldelas y Vilalonga, el CIFP Carlos Oroza y el colegio Consuelo González Martínez de Vilaboa.