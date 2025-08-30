La Diputación facilita prácticas en Europa para alumnos de FP con la beca Erasmus+

La Diputación de Pontevedra confirma la aprobación del proyecto Erasmus+ 2025, un programa de movilidad europea que tiene como objetivo completar la formación del alumnado de Formación Profesional (FP) con prácticas laborales en empresas e instituciones de países pertenecientes a la Unión Europea, como Alemania, Bélgica, Grecia, Italia o los Países Bajos, entre otros.

«En esta provincia tenemos un importante reto demográfico, por lo que queremos que estas movilidades sean una etapa en sus vidas donde viajen, se formen y regresen a la provincia para poner a nuestra disposición su talento y que su proyecto de vida esté aquí», comenta Luis López, el presidente de la Diputación.

El programa permite la estancia en el extranjero de 84 alumnos de FP durante un período aproximado de seis meses. Además, otros catorce docentes y demás personal de estos ciclos podrán realizar durante una semana movilidades de aprendizaje por observación. Para ello se ha destinado un total de 930.000 euros, de los cuales 728.000 proceden de una ayuda del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), por lo que los 200.000 restantes son de los fondos propios de la Diputación.

Erasmus+ 2025 tendrá una duración de 15 meses, pudiendo prorrogarse hasta los 24. Para la realización de esta iniciativa, la Diputación cuenta con un consorcio de movilidad con 43 centros de enseñanza y 24 ayuntamientos de la provincia, quienes podrán ofrecer a sus alumnos la posibilidad de vivir esta experiencia.