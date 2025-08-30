Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuntis celebra en setembro o «Mes da Ciencia en galego»

REDACCIÓN

Cuntis

O Concello de Cuntis, coa colaboración da Rede de Dinamización Lingüística, pon en marcha unha iniciativa especial para o vindeiro mes de setembro: «Mes da Ciencia en Galego». Este programa, dirixido aos máis novos da casa, busca achegar o mundo da ciencia aos nenos dun xeito divertido e participativo, fomentando ao mesmo tempo o uso e o valor da lingua galega. A programación, que se desenvolverá nas instalacións municipais, inclúe dous obradoiros experimentais, pensados para espertar a curiosidade e o enxeño dos pequenos científicos. As familias interesadas en inscribir aos seus fillos poden facelo de xeito gratuíto nas oficinas do Concello.

