Cuntis celebra en setembro o «Mes da Ciencia en galego»
REDACCIÓN
Cuntis
O Concello de Cuntis, coa colaboración da Rede de Dinamización Lingüística, pon en marcha unha iniciativa especial para o vindeiro mes de setembro: «Mes da Ciencia en Galego». Este programa, dirixido aos máis novos da casa, busca achegar o mundo da ciencia aos nenos dun xeito divertido e participativo, fomentando ao mesmo tempo o uso e o valor da lingua galega. A programación, que se desenvolverá nas instalacións municipais, inclúe dous obradoiros experimentais, pensados para espertar a curiosidade e o enxeño dos pequenos científicos. As familias interesadas en inscribir aos seus fillos poden facelo de xeito gratuíto nas oficinas do Concello.
