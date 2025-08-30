Corte, mañana, de la calle Rouco para desmontar una grúa
Los trabajos para desmontar una grúa torre en la calle Rouco obligarán mañana al cierre de la calle, en un horario aproximado que se prolongará desde las 7 a las 20 horas. El corte provocará cambios en la movilidad por la plaza de Barcelos.
