Combarro reúne a cerca de cuarenta embarcaciones tradicionales

A Festa do Mar continúa llenando las calles de Combarro con propuestas gastronómicas, culturales y musicales para poner en valor la cultura y la identidad marineras durante sus cuatro días de fiesta. Hasta mañana domingo se celebrará el Encontro de Embarcacións Tradicionais, organizado por el Clube Mariño A Reiboa, que cuenta con cerca de cuarenta participantes llegados de toda la provincia.

La programación de estas fiestas, que dan protagonismo absoluto al mar, incluye propuestas destinadas a todos los públicos y se estructura en tres bloques en la plaza da Chousa. El primero de ellos es el gastronómico, con la degustación de productos del mar en las ‘food trucks’ «Galicia sabe Amar» y con actuaciones musicales durante la sesión vermú, a las 13.30 horas. Todas las personas que deseen quedarse a comer o cenar lo podrán hacer en alguno de los más de veinte locales de hostelería que hay en la localidad, donde se pueden consumir productos del mar de calidad.

El segundo bloque se centra en la carpa museo, donde se pueden visitar las exposiciones sobre la cultura marinera, con réplicas de barcos y fotografías antiguas y actuales, además del ciclo de Cine do Mar, donde continuarán las proyecciones a las 12.30 horas. En esta edición se ha incluido una sección especial sobre salvamento y telecomunicaciones.

Por último, el encuentro de embarcaciones tradicionales conforma el tercer bloque. La jornada de hoy da comienzo a las 10.30 horas con un pasamares acompañado de las pandereteiras da Armadiña e do Ronsel. La regata a remo será a las 13.00 y por la tarde se disputará la XXIV Regata da Pamplina y la IV prueba puntuable de la Copa Morling, además de la sesión de magia con Samuel Moreno a las 19.30 horas.

La música también supone una parte importante en la programación de la fiesta, que hoy cuenta desde las 22.45 horas con los conciertos gratuitos de Natalia y Coti. La participante de la primera edición de Operación Triunfo y el autor de éxitos como «Nada fue un error» harán disfrutar al público de Combarro esta noche.

Para mañana está prevista la navegación a la isla de Tambo, con un roteiro guiado para las tripulaciones. Ya por la tarde, se hará una navegación libre por la ría como despedida, aunque el broche de oro de esta edición irá de la mano del grupo Pop Rock Symphony Fusion, a las 22.00 horas.

Nuevo fin de semana sin agentes de la Policía Local en plena Festa do Mar

En plena Festa do Mar, con una gran afluencia de coches a Combarro, la Policía Local de Poio vuelve a estar sin servicio. No hubo agentes toda la semana en el turno de tarde y cierra sus puertas por completo durante el fin de semana «por falta de personal, lo que genera importantes problemas de tráfico y seguridad debido a la ausencia de vigilancia, con múltiples quejas de vecinos y visitantes», según denuncia el sindicato CSIF.No es la primera vez que se produce esta situación, en el marco del conflicto que enfrenta a cuerpo con el gobierno local. El alcalde, Ángel Moldes, subrayó ayer que «no permitiremos que la Policía Local haga lo que le dé la gana».El sindicato insiste en que «el cuerpo policial sufre una falta de planificación y recursos que se agrava en momentos de alta afluencia como el actual. A pesar de las reiteradas promesas del gobierno local de garantizar un servicio de Policía Local operativo las 24 horas, no se han adoptado medidas efectivas para reforzar la plantilla ni mejorar la estructura organizativa».El CSIF lanza un «nuevo llamamiento a la responsabilidad institucional, recordando que la seguridad ciudadana no puede depender de improvisaciones ni de estrategias comunicativas, sino de una gestión seria y comprometida con las necesidades reales de Poio».