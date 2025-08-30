La cibercriminalidad, al alza en la ciudad: el 26% de todas las denuncias y 16 delitos cada semana

Con una media de 9 denuncias diarias por todo tipo de delitos, la criminalidad en la ciudad de Pontevedra en o que va de año se mantiene en términos similares a los del ejercicio pasado, con un leve descenso de menos del 6%, al pasar de 1.677 casos entre enero y junio de 2024 a los 1.581 del presente periodo, es decir, apenas 96 menos. Esto significa una media de 263 infracciones al mes frente a las 279 del primer semestre del año pasado.

El descenso se traduce en el apartado de robos y hurtos, con 133 delitos menos, de 571 a 438, en modalidades como robos con violencia, con fuerza en domicilios y comercios o sustracciones de vehículos. En todo caso, este tipo de infracciones penales continúan como el delito más habitual, al suponer el 28% del total.

En cuanto a casos de carácter sexual, las cifras son idénticas a las del primer semestre de 2024, con 30 denuncias, aunque solo una por agresión con penetración.

Pero lo que mantiene un aumento imparable es el apartado de la cibercriminalidad, un fenómeno que comenzó a crecer durante la pandemia y que parece no tener freno. Hasta junio se habían formulado en la ciudad 418 denuncias por delitos de este tipo, un 8% más que en el periodo anterior. Estas cifras se traducen en una media de 16 denuncias cada semana y los delitos por internet ya suponen el 26% de todos los denunciados en la ciudad. Es decir, uno de cada cuatro infracciones son cibernéticas.

La Guardia Civil de Pontevedra dispone desde hace años de un Equipo de Investigación Tecnológica, unidad que se dedica a tratar de identificar y detener a todas las personas y organizaciones que tratan de aprovechar internet o las redes sociales para timar, estafar o apropiarse del dinero ajeno, haciendo frente a un delito que se está incrementando de forma importante en los últimos años.

Desde este departamento subrayan que «los delincuentes han ido perfeccionando diferentes técnicas para engañar a sus víctimas a fin de que les faciliten información de sus cuentas, tarjetas, o incluso, realizando compras fraudulentas. Llegan a publicar anuncios en páginas muy conocidas de compra-venta y, dependiendo del perfil de persona que les contacte, van adaptando la oferta para que acabes picando».

Por ello, se recuerda que «lo principal es aplicar siempre el sentido común para las compras online. Al acceder a una página web verificar que sea la oficial del vendedor o verificar, a través de ver opiniones de otros usuarios, que no es una página fraudulenta, especialmente si son ventas de segunda mano. En lo que respecta a las estafa bancaria, desconfiar de la inmediatez. En ese caso, lo mejor es colgar y contactar directamente con la entidad bancaria para que aclaren el mensaje que se ha recibido. Insisto, se trata de aplicar el sentido común».

Robos y delitos sexuales se dispararon en Marín, donde la delincuencia creció un 24%

La actuación de algunas bandas especializadas en robos y el triste episodio de un monitor en prácticas de la piscina municipal, acusado de al menos siete presuntos casos de carácter sexual, (ambos casos ya resueltos policialmente) se sitúan, en parte, detrás del notable aumento de la delincuencia que se registra este año en Marín, con un significativo crecimiento de los delitos sexuales y de los robos y hurtos.

En el primer caso se pasó de ocho entre enero y junio de 2024 a los veinte del mismo periodo de este año. En cuando a robos en domicilios, comercios o coches, se pasó de 80 a 110 y este tipo de infracciones penales supone el 28% de todas las denuncias presentadas en Marín, el segundo municipio de la comarca donde actúa la Policía Nacional.En conjunto, en Marín se formularon en el primer trimestre del año pasado 318 denuncias y ahora son 394, 66 al mes, un aumento del 24%. En materia de ciberdelincencia también se detecta un crecimiento muy sustancial, del 48% ya que se pasó de 54 a 80.