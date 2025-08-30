La campaña «Merca no teu comercio» llega a Poio

Entre el 1 y el 15 de septiembre tendrá lugar en Poio «Merca no teu comercio», una iniciativa de nivel autonómico que tiene como objetivo estimular las compras en los municipios rurales gallegos, acercando a los clientes al comercio local de proximidad.

Esta iniciativa tendrá lugar en 21 localidades gallegas hasta el mes de noviembre, siendo Poio una de ellas.

Aquellos que se registren en la campaña y prueben que han realizado compras en comercios minoristas de la localidad, podrán optar a premios que ascienden a los 1.000 euros: 20 tarjetas de 50 euros que servirán para volver a comprar en estos comercios.

Las inscripciones podrán hacerse a través de la web de la campaña y los premios se darán a conocer el 16 de septiembre.