La campaña «Merca no teu comercio» llega a Poio
i. v
Poio
Entre el 1 y el 15 de septiembre tendrá lugar en Poio «Merca no teu comercio», una iniciativa de nivel autonómico que tiene como objetivo estimular las compras en los municipios rurales gallegos, acercando a los clientes al comercio local de proximidad.
Esta iniciativa tendrá lugar en 21 localidades gallegas hasta el mes de noviembre, siendo Poio una de ellas.
Aquellos que se registren en la campaña y prueben que han realizado compras en comercios minoristas de la localidad, podrán optar a premios que ascienden a los 1.000 euros: 20 tarjetas de 50 euros que servirán para volver a comprar en estos comercios.
Las inscripciones podrán hacerse a través de la web de la campaña y los premios se darán a conocer el 16 de septiembre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- Malestar de la pesca submarina por las restricciones: «No es culpa nuestra que haya menos pescado»
- «Los alumnos que ingresan son jóvenes de nuestro tiempo, el cambio es difícil»
- Época dorada para la venta de motos
- Dos detenidos por una agresión homófoba de madrugada en Pontevedra
- Tres colombianos de vacaciones en Cuntis, heridos graves en un accidente en la N-640
- Investigados seis ambulantes por venta de productos falsificados en Sanxenxo
- Ponte Anceu renace sobre el río Parada