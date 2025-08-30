Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caldas refuerza su campaña de desratización y pide hacerlo también en espacios privados

REDACCIÓN

Caldas

El Concello de Caldas ha detectado un «número elevado de roedores» en diversos puntos, como en la zona de Doña Urraca, por lo que ha reforzado las medidas de control y prevención, con una campaña de desratización en espacios públicos, en especial alcantarillas. Además, ha enviado una carta a los vecinos en las que señala que «para que la actuación sea efectiva es fundamental intervenir también en las propiedades privadas», por lo que pide permiso para actuar en patios, jardines o garajes particulares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents