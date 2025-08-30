Caldas refuerza su campaña de desratización y pide hacerlo también en espacios privados
REDACCIÓN
Caldas
El Concello de Caldas ha detectado un «número elevado de roedores» en diversos puntos, como en la zona de Doña Urraca, por lo que ha reforzado las medidas de control y prevención, con una campaña de desratización en espacios públicos, en especial alcantarillas. Además, ha enviado una carta a los vecinos en las que señala que «para que la actuación sea efectiva es fundamental intervenir también en las propiedades privadas», por lo que pide permiso para actuar en patios, jardines o garajes particulares.
