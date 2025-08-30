Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG, crítico con las obras de saneamiento en el río Lameira

REDACCIÓN

Marín

El grupo municipal en Marín del Bloque Nacionalista Galego denunció ayer que las obras de la mejora de la red de saneamiento del río Lameira llevan ya más de un año de atrasos, «con paralizaciones y problemas sin resolver».

En esa línea, la concejala de la formación, Celia García, exigió al Concello una intervención inmediata. «Las parcelas del entorno del CEIP Sequelo llevan dos años abiertas, con muros sin cerrar y denunciado al Seprona por contaminación ambiental. Tras cinco meses, los trabajos siguen paralizados», añadió, sobre unos cierres que, según el BNG, la Xunta se comprometió a finalizar «en cuanto mejorase la climatología».

Por último, los nacionalistas solicitan «mayor diligencia y coordinación» al Concello y Augas de Galicia para garantizar el remate de la obra.

