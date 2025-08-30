Bienvenida oficial de Marín a los 128 nuevos alumnos de la Escuela Naval

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, recibió ayer, como ya es tradición, al batallón de alumnos y alumnas de la Escuela Naval Militar que se incorporaron este año, el pasado 18 de agosto, al primer curso para ser oficiales de la Armada. Se trata de una promoción especialmente numerosa y que ayer protagonizó su primera salida del centro castrense. La alcaldesa deseó a todos suerte en esta nueva etapa académica, «para la que sé que os habéis preparado con mucho trabajo y esfuerzo», debido a la alta nota de corte, e insistió en que «solo aquí, en Marín, es posible realizar esta formación». Después de la recepción en el salón de plenos, se realizó la ya tradicional fotografía de familia en la escalinata exterior del Concello.

Este año la Escuela Naval recibe a 128 nuevos alumnos, diez de ellos mujeres. Al menos tres son de Marín y fueron personalmente saludados por Ramallo, que también tuvo palabras de especial simpatía hacia las diez mujeres que forman parte de este grupo.

Desde su llegada el 18 de agosto, los alumnos han protagonizado un periodo de dos semanas de adaptación al estilo de vida castrense, periodo que finaliza mañana domingo. El lunes comienza de forma oficial el curso para estos aspirantes, que optan a los títulos del cuerpo general, de infantería de marina, de intendencia, de ingenieros de la escala de oficiales y de ingenieros de la escala técnica de oficiales.

Se trata de la promoción inmediatamente posterior a la presencia de la princesa Leonor, que ya se encuentra en su tercer año de formación militar, en el Ejército del Aire y del Espacio en Murcia.