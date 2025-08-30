Augas de Galicia mantiene activa al menos una semana más la prealerta en el río Lérez

A mediados de la próxima semana, la Oficina Técnica da Seca, dependiente de Augas de Galicia, analizará el estado del río Lérez después de las lluvias de estos días, pero por el momento mantendrá activa la prealerta por escasez de agua que decretó el pasado 7 de agosto. Aunque el río ha mejorado su situación, todavía presenta un nivel muy bajo como para pensar en que el riesgo de sequía ya se aleja. Las predicciones de Meteogalicia apuntan a que podrían mantenerse las precipitaciones hasta el jueves, pero todo dependerá de cómo se presente el resto del mes de septiembre.

El río, en la presa de Monte Porreiro, aún está muy bajo / Gustavo Santos

Con las lluvias de los tres últimos días se superan ya, hasta las ocho de la tarde de ayer, los 13 litros por metro cuadrado, lo que supone que ya se superó la baja barrera de siete litros de todo el mes de julio. Pero aún así, es un balance muy escaso para dar por superado el episodio de prealerta. En la cuenta alta del Lérez, que también sirve para nutrir su caudal, se registran precipitaciones más altas, como los 14 litros de Forcarei o los más de veinte en Cerdedo-Cotobade. Con esta llegada de agua tras cuarenta días sin una gota, el río ha mejorado su situación y en un solo día su caudal subió cerca de un 35%, si bien partía de parámetros muy bajos, lo que indica que este aumento no es suficiente. La peor medición de ayer de Augas de Galicia era de poco más de 1,3 metros cúbicos por segundo, muy por debajo del límite ecológico mínimo, que es de 1,5. Pero ya a media tarde se rozaban los 1,8 metros cúbicos por segundo. En todo caso, se trata de unos niveles insuficientes para levantar la prealerta. Tal y como explicaba ayer Augas de Galicia, esta medida «sigue activa en estos momentos en el sistema del río Lérez y no se puede saber cuanto tiempo se mantendrá». La Oficina Técnica da Seca se reunirá la próxima semana «para revisar la evolución y comprobar cómo repercuten estas primeras lluvias».